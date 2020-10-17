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إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا مرحليا لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارتين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا مرحليا لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارتين

متابعات_ الخليج 365

توقع إسرائيل والبحرين غدا الأحد اتفاقا مرحليا ينص على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، يتضمن فتح سفارتين.

 

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين سوف يرأس الوفد الإسرائيلي-الأمريكي المشترك المقرر وصوله الى المنامة غدا الأحد، حيث تقام مراسم التوقيع.

 

وغادر وفد أمريكي برئاسة منوتشين واشنطن الليلة الماضية في طريقه الى الشرق الأوسط في جولة تشمل إسرائيل والبحرين ودولة الإمارات.

 

 

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