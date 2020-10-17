شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا مرحليا لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع إسرائيل والبحرين غدا الأحد اتفاقا مرحليا ينص على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، يتضمن فتح سفارتين.



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وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين سوف يرأس الوفد الإسرائيلي-الأمريكي المشترك المقرر وصوله الى المنامة غدا الأحد، حيث تقام مراسم التوقيع.

وغادر وفد أمريكي برئاسة منوتشين واشنطن الليلة الماضية في طريقه الى الشرق الأوسط في جولة تشمل إسرائيل والبحرين ودولة الإمارات.