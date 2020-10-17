شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة وزير الخارجية النمساوي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية النمساوية اليوم السبت إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج بفيروس كورونا وإن العدوى ربما انتقلت إليه خلال اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.

Advertisements وأضافت المتحدثة "وكإجراء احترازي، سيخضع جميع أعضاء الحكومة للفحص اليوم السبت. ويُشتبه بأن العدوى ربما انتقلت إلى شالينبرج أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورج يوم الاثنين". وأشارت إلى أن الوزير لم تظهر عليه أعراض وكان الفحص الذي خضع له روتينيا.

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