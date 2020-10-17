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دولة الإمارات تستنكر حادث الطعن الإرهابي في باريس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

دولة الإمارات تستنكر حادث الطعن الإرهابي في باريس

متابعات_ الخليج 365

استنكرت الإمارات، اليوم السبت، حادث الطعن الإرهابي الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس وأودى بحياة شخص، ورفضت في الوقت نفسه الإساءة للأديان.

 

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان استنكارها الشديد لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددة على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

 

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كما شددت على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

 

وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان.

 

وأمس الجمعة أعلنت الشرطة الفرنسية، أن رجلا قتل إثر تلقيه طعنة أدت لقطع رقبته، في إحدى ضواحي العاصمة باريس، بينما أطلقت الشرطة النار على المهاجم.

 

والضحية معلم بإحدى المدارس الإعدادية عرض في وقت سابق على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

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