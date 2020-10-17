زلزال بقوة 5.4 درجة يهز الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

هز زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر إقليم أوكسيدينتال ميندورو جنوب غرب العاصمة الفلبينية مانيلا، حسبما قال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.



ووقع الزلزال على بعد 21 كيلومترا شمال شرق بلدة لووك.

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وقال المعهد إن سكان بعض المناطق الأخرى شعروا بالزلزال في إقليم لوزون الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من منطقة العاصمة مانيلا ولكن بتأثير أقل.

وحذر المعهد من هزات ارتدادية لكنه قال إنه لا يتوقع حدوث أضرار من الزلزال.

يذكر أن الفلبين تقع على حزام النار بالمحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية، والتي تتسبب في حدوث نحو 90% من الزلازل في العالم.