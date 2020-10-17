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إغلاق المطاعم وحظر التجول في بلجيكا لمكافحة تفشي كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

إغلاق المطاعم وحظر التجول في بلجيكا لمكافحة تفشي كورونا

متابعات_ الخليج 365

أقدمت الحكومة البلجيكية على إغلاق جميع المطاعم لمدة أربعة أسابيع بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

 

وأعلن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو بعد اجتماع أزمة اليوم الجمعة أنه سيكون هناك أيضا حظر تجول على مستوى البلاد من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحا (بالتوقيت المحلي).

 

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وسيعمل المواطنون في المنزل حيثما أمكن ويكونون على اتصال وثيق بشخص واحد فقط خارج منزلهم.

 

وبلغ متوسط الإصابات اليومية الجديدة لمدة سبعة أيام ما يقرب من 6000 في بلجيكا، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا.

 

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها اليوم، حظر بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 8 مساء (بالتوقيت المحلي)، وإلغاء أسواق عيد الميلاد.

 

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