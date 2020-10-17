شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" ينظم مائدة مستديرة لمناقشة السياسة الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم السبت ، مائدة مستديرة لمناقشة فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية يشارك فيها وزارة المالية ، وأعضاء مجلس النواب، رؤساء المصالح الضريبية، وأساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدنى .

وكان محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، أكد من قبل أن السياسـات الضريبيـة أحد الوسائل الفاعلة فـى تحقيـق العدالـة الاجتماعية والحـد مـن التفـاوت الاجتماعى فى إطار عملية التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن ينظم المجلس عدد من الفاعليات حتى نهاية العام الجارى يوم 28 أكتوبر، حيث يعقد ندوة حول حقوق الإنسان فى ظل الممارسات الإعلامية بمشاركة مجموعة من خبراء الإعلام وأساتذة الجامعات، يوم 9 نوفمبر يعقد ندوة دولية حول مبدأ الحق فى الحياة أقدس حقوق الإنسان، وما يتصل به من حقوق أخرى فى المياه والبيئة والسكن اللائق بحضور خبراء ومختصين وذلك استمرارًا لأنشطه ذات صلة بحقوق الإنسان ممتدة لنهاية العام .