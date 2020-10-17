"تعليم دمياط": انتهينا من توزيع الكتب المدرسية على الإدارات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

قال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إنه جرى الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية وأجهزة التابلت، على جميع الإدارات التعليمية بنسبة ١٠٠%، على أن تُسلم لطلاب المدارس وفق المواعيد المحددة لهم بالجداول.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، صباح اليوم السبت، أنه وجه بتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب، والعاملين والمعلمين.

وأكد على تطبيق أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي، وتطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعي وترصد المرض.

وطالب "وكيل الوزارة" مديري الإدارات بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في كل مدرسة ومنها تنظيم دخول الطلاب للمدرسة.