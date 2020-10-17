وزير التنمية المحلية يعقد ورشة عمل مع ٧ محافظين بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

يعقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم السبت، ورشة عمل مع 7 محافظين خلال زيارته للأقصر، لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة".

ووصل "شعراوي" إلى محافظة الأقصر وكان في استقباله بمطار الأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يستهل وزير التنمية المحلية جولته بمحافظة الأقصر بزيارة قرية (القبلي قامولا) لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة.

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وقال اللواء محمود شعراوي إنه جرى تنفيذ مشروعات بحوالي ٥٢ مليون جنيه في ٣ قرى بالأقصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والبالغ عددها ١٤٣ قرية في ١١ محافظة.

ويعقب ذلك انطلاق ورشة العمل مع المحافظين بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كما يشارك في الورشة عدد من نواب المحافظين من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا.

وأكد "شعراوي" أنه يجري خلال الورشة استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة والاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية على مستوى ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا في ١٤ محافظة .