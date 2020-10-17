وزير التنمية المحلية يصل الأقصر لتفقد عدد من المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم السبت، إلى محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات التنموية.

ويتفقد وزير التنمية المحلية خلال الجولة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتغطية الترع، ووحدة الصحية ومحطتي مياه وكهرباء قرية القبلي قامولا غربي الأقصر.

ومن المقرر أن يعقد الوزير، مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق المحافظة في الـ3 عصرًا، للحديث عن نتائج المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في المحافظة.