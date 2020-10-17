محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
شهدت مدارس محافظة سوهاج، اليوم السبت، التزام المعلمين والطلاب والتلاميذ في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ورصدت عدسة كاميرا "الخليج 365" التزام مدرسة راهبات قلب يسوع المصريات بطهطا شمالي المحافظة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد.
ووقف 2 من العاملين بالمدرسة خلف الباب الرئيسي لقياس درجة حرارة التلاميذ ورش أيديهم لتطهيرها قبل دخولهم لفناء المدرسة، وجرى تنظيم تلك العملية بإغلاق الباب الرئيسي والسماح للتلاميذ بالدخول من فتحة صغيرة بالباب لمنع التزاحم.
كما جرى منع دخول أولياء الأمور المدرسة لتقليل الأعداد داخل الفناء، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كاشف حرارة وتطهير أيدي في أول أيام الدراسة بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.