بالصور.. كاشف حرارة وتطهير أيدي في أول أيام الدراسة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدارس محافظة سوهاج، اليوم السبت، التزام المعلمين والطلاب والتلاميذ في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ورصدت عدسة كاميرا "الخليج 365" التزام مدرسة راهبات قلب يسوع المصريات بطهطا شمالي المحافظة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد.

ووقف 2 من العاملين بالمدرسة خلف الباب الرئيسي لقياس درجة حرارة التلاميذ ورش أيديهم لتطهيرها قبل دخولهم لفناء المدرسة، وجرى تنظيم تلك العملية بإغلاق الباب الرئيسي والسماح للتلاميذ بالدخول من فتحة صغيرة بالباب لمنع التزاحم.

كما جرى منع دخول أولياء الأمور المدرسة لتقليل الأعداد داخل الفناء، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.