إصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت النمسا، اليوم السبت، إصابة وزير خارجية البلاد اليكساندر شالينبرج، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.

يأتى إعلان السلطات النمساوية عن إصابة شالينبرج فى ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا فى دول أوروبا، حيث أعلنت وزارة الصحة النمساوية، أمس الجمعة، تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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وأشار بيان وزارة الصحة النمساوية إلى أن إجمالى الإصابات فى البلاد بلغ 61 ألفا و387 حالة، تعافى منها 47 ألفا و618 حالة، بينما توفى 882 حالة.

كما أكد البيان أن 700 حالة تخضع للعلاج فى المستشفيات منها 124 حالة فى العناية المركزة.

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