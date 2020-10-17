تفقد السيسي معدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة "أخبار اليوم والأهرام والجمهورية" الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، أهمها جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتفقد الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بعدد من المناطق.

استهلت الصحف الثلاث صفحاتها، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر أمس الجمعة، الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة الإسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع أحياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه بالإسراع في معدلات التنفيذ لاستكمال تطوير الصياغة الهندسية لتلك المناطق بإنشاء شبكة الطرق ومرافقها وفق ما هو مستهدف ضمن مخطط المحاور والكباري لمحافظة القاهرة، وللتخفيف علي المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وشدد الرئيس على الالتزام الدقيق بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الإنشائية.

كما ركزت الصحف على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانيء.

وفي مستهل الاجتماع.. أكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ خطوات ملموسة في ملف تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانيء بأقصى سرعة، والعمل على تخطي كافة التحديات من خلال التنسيق بين الأطراف المعنية.

وقال إن الحكومة تعمل على تطوير المنافذ، وتسهيل الإجراءات ومتابعة هذا الملف أولا بأول، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون في كل ميناء من الموانيء المحورية الكبرى معمل مركزي، يضم كل الجهات التي تطلب تحليل البضائع، يشمل كافة الأجهزة؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات، وسرعة الإفراج عن البضائع، ولذا فقد طلب رئيس الوزراء أن يتم إعداد تقرير يتضمن احتياجات وأجهزة كل جهة؛ ليتسنى تخصيص معمل خاص بها بالمعمل المركزي في الموانيء المحددة، على أن يتم الانتهاء من هذا التقرير منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف "أن الهدف من ذلك هو الحرص على ألا تستغرق البضاعة التي تدخل الميناء وقتا طويلا، وأن تخرج في أسرع وقت ممكن؛ فلن نسمح بتعطيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وأي إجراءات بيروقراطية سنتغلب عليها"، لافتا إلى أن الدولة تخسر الكثير بسبب تعثر وبيروقراطية تلك الإجراءات، والدولة لن تسمح باستمرار ذلك، مشددا على أن أي جهة ستتقاعس سيتم اتخاذ الإجراءات ضدها بكل حسم.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانيء، يمثل خطوة هامة، حيث يسهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، ويدفع نحو تحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد في النهوض بالاقتصاد القومي.

وأشارت الصحف إلى بدء العام الدراسي، اليوم، في المدارس والجامعات، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى مع عدة جهات، أبرزها وزارة الصحة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات ولجان لمتابعة الوضع الصحي، ومدى التزام المدارس بالضوابط والإجراءات الصحية، حرصا على صحة وحياة الطلاب، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتنويع مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الدراسي المفترض تحصيله مع نهاية العام.

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كما تستقبل الجامعات والمعاهد الحكومية اليوم نحو 2.7 مليون طالب، بينما سيتفقد رؤساء الجامعات مختلف الكليات والحرم الجامعي؛ لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية في أول أيام الدراسة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي الشأن المحلي أيضا ذكرت الصحف أن العاصمة القبرصية نيقوسيا ستستضيف القمة الثلاثية الثامنة بين قبرص واليونان ومصر في 21 أكتوبر الجاري.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية، بانايوتيس سينتوناس - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) أمس الجمعة - إنه ستتم مناقشة المشكلة القبرصية والأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في مدينة فاماجوستا التي تقع على الساحل الشرقي لجزيرة قبرص والوضع في شرق البحر المتوسط.

وأوضح سينتوناس أن القمة التي ستعقد في إطار تعميق التعاون الإقليمي مع دول الجوار ستركز أيضا على نتائج وتقدم الآلية الثلاثية والتعاون في مجال الطاقة ومسألة الهجرة ومكافحة الإرهاب، وكذلك الوضع فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.

وأكد المتحدث أنه سيتم إصدار بيان مشترك بعد انتهاء القمة يشير إلى المواقف المشتركة للدول الثلاث بشأن سلسلة من القضايا والتحديات والسياسات.

وعلى الصعيد الرياضي، ركزت الصحف على إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اختيار مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، حيث أجرى (كاف) صباح أمس الجمعة مراسم قرعة تحديد ملعب نهائي بطولة دوري الأبطال في نسختها الجارية، والتي تشهد استكمال منافساتها، اليوم السبت، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت قرعة ملعب نهائي دوري الأبطال عن إقامة اللقاء الأخير بالمسابقة هذا الموسم في مصر حال تأهل فريقين من بلدين مختلفين من نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر في الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، في القاهرة.

ويلعب الرجاء مع الزمالك، في نفس الدور، وتقام مباراة الذهاب 18 أكتوبر في المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب في مصر، يوم 24 من نفس الشهر.

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