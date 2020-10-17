أعلى حصيلة يومية.. ألمانيا تسجل 7830 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

سجلت ألمانيا 7830 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد كأعلى رقم يومي منذ بدء تفشي الوباء، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض اليوم السبت.

وكان عدد الحالات أعلى بنحو 500 حالة من الحالات التي سجلت صباح الجمعة عندما تم تسجيل 7334 إصابة جديدة، وهو الرقم القياسي السابق.

وكانت ذروة الإصابة السابقة في ألمانيا والتي بلغت حوالي 6300 إصابة يومية قد سجلت في أواخر آذار/مارس، ولكن من المحتمل أن يكون هناك عدد أكبر كثيرا من الحالات في ذلك الوقت حيث تم توسيع قدرة الاختبار بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وذكر معهد كوخ أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 356387 إصابة في ألمانيا منذ بداية الوباء، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9767 وفاةـ بعد تسجيل 33 وفاة جديدة.

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