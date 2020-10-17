مستشفى الحميات بحضرموت ينهي التعاقدات مع كوادره بعد اعلان خلوه من الحالات

السبت 17 أكتوبر 2020

أعلن مستشفى شهيد الواجب الدكتور رياض الجريري لمعالجة الحميات بمنطقة فلك بالمكلا، انهاء تعاقداته مع الكادر الطبي، وذلك بعد اعلان خلو المستسفى من الحالات المصابة بمرض كوفيد - 19، في اليومين الماضيين.



وجاء ذلك في وثيقة

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وقبل أيام، أعلن الدكتور سعيد الحامدي، مدير الجريري ، خلو المستشفى من أي حالة مصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا.

وأكد الحامدي انخفاض منحنى الإصابة بالمرض بحضرموت، وصولاُ إلى هذه النتيجة التي تحققت بخلو المستشفى من أي حالة مصابة بفيروس كورونا.