- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعزز جهود العالم للقضاء على «كورونا» والان مع التفاصيل
السبت 17 أكتوبر 2020
عززت الإمارات دورها الفعال في دعم الجهود العالمية لتطوير لقاح ضد فيروس «كوفيد 19»، مع بروزها كأحد أنشط مراكز التجارب الدولية الرامية للوصول إلى لقاح آمن وفاعل ضد هذا الوباء.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، أهمية تطوير لقاحات فعالة في القضاء على الفيروس، وقال سموه: «إن التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية»، كما نشر عبر «تويتر» صورة لسموه أثناء تلقيه تطعيماً ضد فيروس «كورونا»، وهو من تصنيع شركة «سينوفارم».
وكانت الدولة قد دخلت أخيراً في شراكة مع أبرز مطوري اللقاحات عالمياً، حيث تجرى حالياً في أبوظبي المراحل النهائية للتجارب السريرية على لقاحي «سينوفارم» الصيني و«سبوتنيك v» الروسي، وسط ترقب عالمي للنتائج النهائية. ويأتي اختيار الإمارات كإحدى أبرز محطات التجارب النهائية للقاح، انطلاقاً من الثقة في مكانتها، وكفاءة منظومتها الصحية، ورؤية قيادتها بأهمية التضامن والتعاون الدولي لمواجهة الجائحة.
وتترافق هذه الجهود مع مضي الدولة قُدماً في استراتيجيتها الرامية للسيطرة على «كوفيد 19»، من خلال تكثيف الفحوصات، والإجراءات الاحترازية، والعناية الطبية الفائقة، الأمر الذي توّج بتسجيلها نسب شفاء تقارب 93%، تعد بين الأعلى عالمياً.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعزز جهود العالم للقضاء على «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.