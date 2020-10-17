محلل سياسي يمني: اتفاق استكهولهم كان يؤسس لبناء الثقة.. ويطرح الأسباب وراء عدم تنفيذه

السبت 17 أكتوبر 2020

علق الدكتور جمال محسن باراس المحلل السياسي اليمني على عوامل نجاح عملية تبادل الاسرى رغم فشل كل المحاولات السابقة.



وقال باراس في مداخلة هاتفية على راديو سبوتنيك بأن عملية تبادل الاسرى أخذت فترات طويلة من أجل التحضير والاستعداد لها والتي كان لنجاحها جهود الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث هذا من جانب والضغوط المحلية التي كانت على مليشيات الحوثي بعد اتفاق استكهولهم والتي لم يتم تنفيذها الفترات الماضية والضغوط الشعبية.

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وأشار بأن أهم أسير اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق واخو الرئيس هادي والذي تم أسرة وأشار بأن هنكا قرار من مجلس الامن للافراج عن محمود الصبيحي لكن لم يتم كاشفا عن اشترطات الحوثيين، وحول الاسير اخو الرئيس هادي والذي ما زال تحت ايدي الحوثيين ولكن فشلت المفاوضات رغم مرور خمس سنوات والذي يؤكد الاخفاق القسري.

وأكد ان اتفاق استكهولهم كان يؤسس لبناء الثقة وكان من المفترض ان يتم نفيذه بصورة فورية لكنه افتققد الآلية الزمية و والطريقة لتنيذ هذا الاتفاق والعقويات التي ينص عليها بعقوبات من يقوم على عرقلة الاتفاق واتفاق استكهولهم كان يحتوي على 7 نقاط ولم يم تنفيذ الا 10 %.

وناشد المجتمع الدولي بالقيام بواجباته كي يحل السلام وبفرض عقوبات مباشرة على الاشخاص وتحديد فترة زمنية واضحة لتحقيق السلام.