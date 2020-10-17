محلل سياسي يمني: هناك عراقيل كثيرة للوصول لحل سياسي باليمن

السبت 17 أكتوبر 2020

علق الدكتور جمال محسن باراس المحلل السياسي اليمني على وصول العشرات من أسرى الحرب المحتجزين بيد ميلشيا الحوثي إلى مدينة عدن.



وقال باراس في مداخلة هاتفية لقناة النيل الإخبارية، بالفعل هناك أكثر من هدنة وأكثر من اتفاق منذ بداية الحرب ومنها جنيف 1 وجنيف 2 ومشارورات الكويت وكلها تسفر إلى لا نتيجة.

وأضاف بأن اتفاقية استكهولهم أول بند منها تبادل الأسرى لم يتم منها 10% ونعود الي المرحلة الاولي وهو ما حدث في التبادل الاخير هو خطوة ايجابية وهو اقل من خطوة ولا نفرط في التفاؤل والتي من الممكن ان تبنى الثقة.

وأشار بأن كل الاتفاقيات السابقة لم تشمل الآلية الزمنية والطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ الاتفاق والعقوبات التي تنص عليها الاتفاق والتي لم تحتوى الاتفاقيات السابقة.

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وأضاف بأن اتفاق الرياض الذي تم بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية أكثر من عام ولم يتم تنفيذه والشعب اليمني يتشوق للسلام.

وحول الحديث حول وزير الاعلام معمر الارياني بأن الحكومة قدمت الكثير في ملف الاسرى قال باراس أن الايام اثببت طوال الفترة الماضية لم يتم الحسم العسكرية مشيداً بالجهود السعودية والذي أكدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنهم يفتحون أيديهم لوجود حل سياسي.

وكشف باراس بأن هناك عراقيل كثيرة للوصول لحل سياسي باليمن ، مؤكدا لابد من وحود آلية مشتركة للوصول لحل سياسي للسلام عبر انتخابات حرة ونزيه في مناطق الشرعية والحوثيين والتي تعيد النظر في كل ما حدث مسبقا من مفاوضات.

وحول ملف الاسرى قال بأن هناك قرار من مجلس الأمن لمحمود الصبيحي وزير الدفاع السابق لم يتم ، واخو رئيس الجمهورية ووكيل جهاز الامن السياسي رغم هناك قرار من مجلس الامن بصورة خاصة للافراج عنهم ولو خرج لتغير الكثير من الامور لقوة شخصيته، مؤكدا بانه لابد من وجود حلول عاجلة للجنوبيين والتمثيل لأبناء اليمن لتغير الآلية السياسية الموجود’.