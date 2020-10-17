النمسا تتهم تركيا بالاستفزاز وتهدد بعقوبات أوروبية

السبت 17 أكتوبر 2020

اتهم مستشار النمسا سباستيان كورتس، تركيا بالاستفزاز في النزاع على التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، وهدد بفرض عقوبات أوربية على أنقرة.



وقال كورتس بعد قمة أوروبية في بروكسل "أنا سعيد لأن الذين يظهرون عادة قدراً كبيراً من التفهم لتركيا صاروا أيضا مستعدين للاعتراف بوضوح بأنها تركيا تستفز الآخرين".

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وأضاف أن القمة أكدت مرة أخرى ضرورة فرض عقوبات إذا لم توقف أنقرة هذه الاستفزازات.

وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا، واليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

واتُهمت تركيا بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي" في علاقاتها باليونان وقبرص.