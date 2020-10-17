الارشيف / اخبار العالم

النمسا تتهم تركيا بالاستفزاز وتهدد بعقوبات أوروبية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تتهم تركيا بالاستفزاز وتهدد بعقوبات أوروبية والان مع التفاصيل

السبت 17 أكتوبر 2020

اتهم مستشار النمسا سباستيان كورتس، تركيا بالاستفزاز في النزاع على التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، وهدد بفرض عقوبات أوربية على أنقرة.

 

 

وقال كورتس بعد قمة أوروبية في بروكسل "أنا سعيد لأن الذين يظهرون عادة قدراً كبيراً من التفهم لتركيا صاروا أيضا مستعدين للاعتراف بوضوح بأنها تركيا تستفز الآخرين".

Advertisements

 

وأضاف أن القمة أكدت مرة أخرى ضرورة فرض عقوبات إذا لم توقف أنقرة هذه الاستفزازات.

 

وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا، واليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

 

واتُهمت تركيا بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي" في علاقاتها باليونان وقبرص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تتهم تركيا بالاستفزاز وتهدد بعقوبات أوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا