شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 7830 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 7830 حالة إلى 348557 في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9734.