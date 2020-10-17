أصدرت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، توجيها للجامعات العراقية بالنظر في طلبات وحالات استضافة الطلبة للعام الدراسي 2021/2020. وأدناه وثيقة صادرة عن الوزراة تتضمن تفاصيل التوجيه الصادر:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. التعليم تصدر توجيهاً للجامعات بشأن استضافة الطلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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