تنويه أمني عن تفجير مسيطر عليه في قاعدة عسكرية بمطار بغداد

نوهت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تفجير مسيطر عليه في قاعدة عسكرية تقع داخل مطار بغداد الدولي.
وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه في الساعة العاشرة من صباح، اليوم السبت، في قاعدة الشهيد محمد علاء بمطار بغداد الدولي، لذا اقتضى التنويه".
يذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية تعلن بين حين وآخر عن تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية في بغداد والمحافظات الأخرى.
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