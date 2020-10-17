تنويه أمني عن تفجير مسيطر عليه في قاعدة عسكرية بمطار بغداد

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه في الساعة العاشرة من صباح، اليوم السبت، في قاعدة الشهيد محمد علاء بمطار بغداد الدولي، لذا اقتضى التنويه".

يذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية تعلن بين حين وآخر عن تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية في بغداد والمحافظات الأخرى.