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أمريكا تنفذ أول حكم بإعدام امرأة منذ سبعة عقود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

أمريكا تنفذ أول حكم بإعدام امرأة منذ سبعة عقود

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إنها حددت يوم الثامن من ديسمبر  لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.

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وذكرت الوزارة في بيان أن ليزا مونتجومري، المدانة بخنق امرأة حبلى في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في إصلاحية تير هوت بولاية إنديانا.

 

ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.

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