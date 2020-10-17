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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تنفذ أول حكم بإعدام امرأة منذ سبعة عقود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إنها حددت يوم الثامن من ديسمبر لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.
وذكرت الوزارة في بيان أن ليزا مونتجومري، المدانة بخنق امرأة حبلى في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في إصلاحية تير هوت بولاية إنديانا.
ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.
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