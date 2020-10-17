شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا بألمانيا تتجاوز 348 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 7830حالة إلى 348557 في المجمل.



وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9767.

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