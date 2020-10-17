شكرا لقرائتكم معادلة بسيطة.. "الوباء لا ينتشر وحده نحن من ننثره" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعض المعادلات الطبية بسيطة على الرغم من تعقيد الفيروس، هذا ما خلص إليه طبيب شهير في سويسرا، إذ أكد أن فيروس كورونا الذي أضنى العالم مخلفاً ملايين الإصابات، ومستعيدا نشاطه في أوروبا مجددا، "لا ينتشر وحده، بل نحن من ننثره هنا وهناك".

فالأمر بسيط بالنسبة لرئيس أكبر مجمع مستشفيات في سويسرا، برتراند ليفرات، على الناس أن تلتزم بالقيود، من غسل اليدين ووضع الكمامة وعدم الاختلاط، وإن كان الأمر بات متعباً بالنسبة للكثيرين.

" لا ينتشر بمفرده"

كما شدد في مقابلة مع أسوشييتد برس على ضرورة تذكير الناس دوما بتلك القيود، قائلاً: "الفيروس لا ينتشر بمفرده.. نحن من ننشره. هذا أمر لا نكرره بما فيه الكفاية".

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وتابع: "اليوم، تتمحور الرهانات حول عدد الأشخاص الذين سيتبعون الإجراءات الصحية التي تسمح لمعظم الناس والاقتصادات، والحياة بشكل عام، بتجاوز هذه المرحلة".

نقطة تحول

إلى ذلك، حذر قائلاً: "إذا لم تلتزم، فإننا نجازف بالدخول في موقف يصعب السيطرة عليه. نحن حقًا عند نقطة تحول يمكن أن تسير الأمور في أي من الاتجاهين. أجهزة الخدمات الصحية بحاجة إلى البحث عن طرق لمواصلة تتبع المخالطين والنجاح في التعرف على تسلسل انتقال العدوى".

كما أكد الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة جنيف، التي يبلغ عدد موظفيها 12000 فرد، أن أوروبا تمر بـ"نقطة تحول" في الحرب ضد كورونا، معترفا بالإنهاك العام المتزايد من إجراءات مكافحة كوفيد-19، لكنه كرر التشديد على ضرورة خضوع الناس للقيود بينما تكافح سويسرا يوميا ضد تسجيل معدلات إصابة قياسية.

يأتي هذا التحذير في وقت تواجه العديد من الدول الأوروبية موجة ثانية من الإصابات التي تصاعدت إلى حد بعيد نتيجة الإجازة الصيفية التي تخلى الناس فيها عن حذرهم بشأن الجائحة شديدة العدوى.