​"الدراسة بدأت".. انطلاق العام الدراسي الجديد في 60 ألف مدرسة لـ23 مليون طالب وطالبة

محمد اسماعيل - القاهرة - ينطلق اليوم السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد 2020/2021، في ظل إجراءات استثنائية، مع استمرار تفشي فيروس "كورونا"، في مصر والعالم.

ومن المرتقب أن تبدأ الدراسة اليوم في أكثر من 60 ألف مدرسة، لعدد يقارب الـ23 مليون طالب وتلميذ في المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي، عددًا من النصائح الواجب اتباعها بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين:

1- احرص على التباعد الاجتماعي في جميع تحركاتك في المدرسة وداخل الفصل.

2- احرص على غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري.

3- ابتعد عن التصافح والتقبيل مع زملائك وامسح يدك بالمطهرات بشكل دوري.

4- احرص على مسح الديسك الخاص بك بالمطهرات في بداية اليوم.

5- احرص على رش مقابض أبواب الحمامات أو الصنبور بالمطهرات أو أمسكهم بـ"منديل ورقي".

6- احرص على ارتداء الكمامة واستخدم أغراضك الشخصية ولا تستخدم أدوات زملائك.

7- تابع الحلقات التلفزيونية لدروسك وسجل أسئلتك لطرحها على المعلم لتيسير فهمك للدرس.

8- احرص على الاستفادة من مصادر التعلم المتنوعة التي وفرتها لك الوزارة من منصات توفر فصول افتراضية ومواد إثرائية مرتبطة بالمنهج وكتب تفاعلية.

والمعلمين:

1- احرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة داخل المدرسة، وأعمل على تذكير طلابك بها دائمًا.

2- احرص على توجيه طلابك للاستفادة من مصادر التعلم المتعددة التي وفرتها الوزاره لهم.

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وأولياء الأمور:

1- احرص على متابعة ابنك للحلقات التلفزيونية الخاصة بدروسه.

2- احرص على الحفاظ على صحة ابنائك بالالتزام بالاحتياطات الاحترازية واستخدام الوسائل الوقائية من فيروس كورونا.

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