​اليوم.. تطبيق نظام تدريس "الفصل المقلوب" في 60 ألف مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - ينطلق غدًا السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد 2020/2021، في ظل إجراءات غير مسبوقة، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المرتقب أن يشهد العام الدراسي الجديد أول تطبيق لنظام التدريس المعتمد على "الفصل المقلوب".
وعقد مديرو الإدارات التعليمية خلال 24 ساعة الماضية، اجتماعات مكثفة مع لجان المتابعة والتوجيه المواد الدراسية لتأكيد تطبيق النظام التعليمي الجديد، حيث تبدأ وزارة التعليم في تطبيق نظام الفصل المقلوب بدلًا من النظام التقليدي، حيث أصبح المعلم هو قائد العملية التعليمية والمحرك الأساسي لها.
المعارف
ويقوم المعلم بتلقين الطالب المعارف المختلفة وتكليفه ببعض الواجبات في المنزل، بينما وظيفة الطالب هي تلقي هذه المعارف من المعلم وحل الواجبات في البيت، ويستمع الطلاب إلى الدرس في البيت من خلال القنوات التعليمية ومصادر المعرفة التي أتاحتها وزارة التعليم المقرر.
دور المعلم
يقوم الطلاب في الصف الدراسي بتطبيق كل ما تعلمه في البيت عمليًا، أمام معلمه من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، فيتحول بذلك دور المعلم في الصف من ملقن إلى موجه ومساعد ومحفز للطلاب ومشرف على سير الأنشطة ويقدم الدعم لمن يحتاج إليه، ما يمكن المعلمون من قضاء مزيد من الوقت في التفاعل مع طلابه داخل الصف بدلاً من إلقاء المحاضرات.
وتنطلق الدراسة اليوم، في 60 ألف مدرسة تغطي كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، مسجل بها ما يزيد عن 23 مليون طالب وطالبة، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي الصف الثالث الثانوي.
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