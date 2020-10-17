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​اليوم.. تطبيق نظام تدريس "الفصل المقلوب" في 60 ألف مدرسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - ينطلق غدًا السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد 2020/2021، في ظل إجراءات غير مسبوقة، بالتزامن مع تفشي ، ومن المرتقب أن يشهد العام الدراسي الجديد أول تطبيق لنظام التدريس المعتمد على "الفصل المقلوب".

وعقد مديرو الإدارات التعليمية خلال 24 ساعة الماضية، اجتماعات مكثفة مع لجان المتابعة والتوجيه المواد الدراسية لتأكيد تطبيق النظام التعليمي الجديد، حيث تبدأ وزارة التعليم في تطبيق نظام الفصل المقلوب بدلًا من النظام التقليدي، حيث أصبح المعلم هو قائد العملية التعليمية والمحرك الأساسي لها.

المعارف
ويقوم المعلم بتلقين الطالب المعارف المختلفة وتكليفه ببعض الواجبات في المنزل، بينما وظيفة الطالب هي تلقي هذه المعارف من المعلم وحل الواجبات في البيت، ويستمع الطلاب إلى الدرس في البيت من خلال القنوات التعليمية ومصادر المعرفة التي أتاحتها وزارة التعليم المقرر.

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دور المعلم
يقوم الطلاب في الصف الدراسي بتطبيق كل ما تعلمه في البيت عمليًا، أمام معلمه من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، فيتحول بذلك دور المعلم في الصف من ملقن إلى موجه ومساعد ومحفز للطلاب ومشرف على سير الأنشطة ويقدم الدعم لمن يحتاج إليه، ما يمكن المعلمون من قضاء مزيد من الوقت في التفاعل مع طلابه داخل الصف بدلاً من إلقاء المحاضرات.

وتنطلق الدراسة اليوم، في 60 ألف مدرسة تغطي كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، مسجل بها ما يزيد عن 23 مليون طالب وطالبة، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي الصف الثالث الثانوي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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