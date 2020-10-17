​​بالأرقام.. تعرف على تكلفة إنشاء 4 متاحف من المرتقب افتتاحها في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد وزارة السياحة والآثار، لافتتاح العديد من المشروعات والمتاحف الأثرية خلال عام 2020، من أهمهم متحف المركبات الملكية والذي انتهت الوزارة من إنشائه بنسبة 100%، ومتحف المطار ويضم 12 قطعة أثرية وثلاث مومياوات، فيما سيتم افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، بعد نقل المومياوات الملكية إليه، كما انتهت الوزارة من إنشاء متحفي شرم الشيخ والذي يضم 5800 قطعة أثرية، وكفرالشيخ الذي سيخدم منطقة الدلتا بالكامل.

وأعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مؤخرًا تكلفة هذه المشروعات الضخمة، مؤكدًا أن الدولة لم تبخل بضخ أي أموال لإنهاء هذه المشروعات المهمة، مشيرًا إلى أنها انتهت وتنتظر شارة البدء لقص شريط الافتتاح فقط.

متحف المركبات الملكية

متحف المركبات الملكية ببولاق، أحد أهم المتاحف النوعية النادرة على مستوى العالم، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر، بتكلفة بلغت نحو 63 مليون جنيه، ويضم حوالي 42 عربة ملكية منها 22 عربة مهداة من الخارج، وأشهر تلك العربات وأهمها عربة "الآلاي" الكبرى التي أهداها نابليون الثالث للخديوى إسماعيل عند افتتاحه لقناة السويس عام 1869، والتي استخدمها الخديوي في زفافه، وهي عربة ذات ألوان مذهبة ويقوم القائمون عليها بالحركة بالكرابيج والعصوات والمشاعل وهى أشبه بلوحة كبيرة ملونة.

متحف شرم الشيخ

تضع وزارة السياحة والآثار اللمسات الأخيرة لمتحف شرم الشيخ، وتنتهي منها خلال شهر على الأكثر، ويقام على مساحة 165 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت 800 مليون جنيه.

وتولي وزارة الآثار اهتمامًا خاصًا بالمتحف الذي سيكون داعمًا كبيرًا للسياحة الشاطئية في مدينة السلام شرم الشيخ، وسيكون المتحف فكرة غير مسبوقة لدعم السياحة الثقافية في هذه المدينة الساحلية.

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متحف الحضارة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن متحف الحضارة سيكون مفاجأة مصر التي تحضرها للعالم كله، مشيرًا إلى أن المتحف قريب إلى قلبه، لأنه كان مديرًا لهذا المتحف لمدة عام ونصف قبل توليه لمنصب وزارة الآثار في عام 2016.

وأكد العناني، أنه أجل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة القومي بالفسطاط، بسبب الحالة العامة للعالم والتي يسيطر عليها الخوف من فيروس كورونا.

وقال العناني في تصريحات صحفية: "تكلف إنشاء المرحلة الثانية من متحف الحضارة 606 ملايين جنيه، وأنفق عليه من قبل ما قيمته اليوم حوالي مليار ونصف المليار جنيه".

ويضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلًا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي والمعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية في الحضارة المصرية.

كفرالشيخ

يقع المتحف بجوار جامعة كفرالشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون مبناه من عدد من قاعات العرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات يحتوي على مجموعة من الكافيتريات والبازارات، وتكلف نحو 45 مليون جنيه.