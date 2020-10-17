"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع محدود للإصابات في مصر.. ومدن فرنسية تستعد لحظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 126حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 11 حالة جديدة.

وتستعد باريس وضواحيها، إضافة إلى ثماني مدن كبرى أخرى في حالة تأهب قصوى، لحظر تجول يبدأ منتصف ليل الجمعة السبت بعدما سجّلت البلاد أكثر من ثلاثين ألف إصابة في 24 ساعة وهو رقم قياسي.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

11 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا في كفر الشيخ

"التطهير والكمامات".. نصائح من نائب وزير التعليم للطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد

رئيس جامعة دمياط: نتعامل بجدية مع إجراءات مكافحة كورونا

الزمالك يُجري مسحة كورونا قبل مواجهة الرجاء بدوري الأبطال

لبنان يسجل 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزير الخارجية الإماراتي يتلقى لقاح كورونا الصيني

بعد ارتفاع قياسي في إصابات كورونا.. مدن فرنسية تستعد لحظر التجوال

بلجيكا.. إغلاق المطاعم وحظر التجول لمكافحة تفشي كورونا

موسكو تسجل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترامب: يجب أن يكون كبار السن أول من يحصل على لقاح ضد كورونا

اليونان: إصابات كورونا اليومية تتخطى 500 حالة لأول مرة

الولايات المتحدة تسجل عجزا ماليا غير مسبوق بسبب جائحة كورونا

البرازيل تسجل 30914 إصابة و754 وفاة بفيروس كورونا

طبيب روسي يرجح استقرار الوضع تجاه "كورونا" خلال أسبوعين

رئيسة وزراء فنلندا تغادر قمة الاتحاد الأوروبي للاشتباه في إصابتها بكورونا

بكين: 3 اختبارات حمض نووي للأشخاص الوافدين للعاصمة من الخارج

الصحة العالمية تكشف تأثير الأدوية المعاد استخدامها لعلاج كورونا على نسبة الوفيات

إيطاليا تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات بكورونا والعدد يتجاوز 10 ألاف

إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة يتخطى 8 ملايين حالة

فرنسا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الصحة العالمية: أوروبا تواجه ارتفاعا فى إصابات كورونا ثلاثة أضعاف ما كان فى مارس