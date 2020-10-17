السديس يؤم صلاة العشاء في الروضة الشريفة ويبشر بعودتها للزائرين



السعودية- ليندا سليم:

وجه خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإبقاء المسجد النبوي مفتوحاً على مدار الساعة، وتمكين رواده من الصلاة والزيارة ليلاً، يؤم الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف اليوم السبت ويتوجه إلى المصلين بكلمة توجيهية بهذه المناسبة.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالتها لشؤون المسجد النبوي قد استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف منع وصول جائحة

الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف اليوم السبت ويتوجه إلى المصلين بكلمة توجيهية بهذه المناسبة.يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالتها لشؤون المسجد النبوي قد استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف منع وصول جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى المصلين والزائرين.

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