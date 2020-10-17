رد أمريكي صادم على اقتراح روسي بشأن نيو ستارت

السبت 17 أكتوبر 2020

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، الجمعة، إن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلق بتمديد غير مشروط لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من التسلح النووي لعام واحد "فكرة مجهضة منذ البداية".



وأضاف أوبراين، في بيان صدر بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي للمقترح: "رد بوتين اليوم لتمديد نيو ستارت دون تجميد الرؤوس الحربية النووية فكرة مجهضة منذ البداية".

وفي وقت سابق الجمعة، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمديد معاهدة "نيو ستارت" بين موسكو وواشنطن لمدة عام وبدون شروط.

ونقل بيان للكرملين عن بوتين قوله خلال اجتماع المجلس الأمني: "لدي مقترح؛ وهو تمديد الاتفاق الحالي دون أي شروط مسبقة لمدة عام على الأقل ليتسنى لنا إجراء مفاوضات حقيقية".

يأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن تمديد أجل معاهدة ستارت النووية الجديدة "نيو ستارت"، آخر اتفاقية أساسية للأسلحة النووية بين البلدين.

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وقال المفاوض الأمريكي مارشال بيلينجسلي: "نرغب في الواقع في تمديد معاهدة ستارت الجديدة لوقت معين، شرط أن يوافقوا في المقابل على الحد من ترسانتهم النووية".

وكانت روسيا دعت، في وقت سابق، إلى التوصل لنسخة جديدة من معاهدة ستارت النووية مع الولايات المتحدة.

وبحسب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، فإن "سريان المعاهدة الرئيسية بشأن الأسلحة النووية سينتهي في فبراير/شباط المقبل".

وتقصر معاهدة ستارت الجديدة، السارية لـ10 سنوات والتي قاربت على الانتهاء، عدد القاذفات في الترسانات النووية الروسية والأمريكية على 800 راجمة صواريخ و1550 رأسا حربيا نوويا بعيد المدى لكل منهما.

وتعد المعاهدة هي آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث حذرت موسكو مرارا من خطر بدء سباق تسلح جديد إذا لم يتم تجديد المعاهدة.