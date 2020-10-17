شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الملزم بها المرشح للنواب بإنتهاء حملتة الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى فترة الدعاية لمرشحين المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان بالنظامين الفردي والقوائم معا،غدا الأحد والموافق 18 أكتوبر الجارى ليبدأ الصمت الانتخابى فى يومه ، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

ووفق القانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 2020 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020 ، فقد شمل كافة الضوابط الخاصة بفترة الدعاية والتى من ضمنها أن المرشح ملزم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك المحددة من قبل الهيئة،ليودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله و على البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول خلال 24 ساعة بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره ويقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وتتولى الجهة التى تكلفها الهيئة بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين تحت إشرافها.

وألزم القرار المرشح بأن يقدم هو أو وكيله أو ممثل القائمة الانتخابية فى نهاية حملته الانتخابية إلى لجنة سير متابعة الانتخابات بالدائرة المختصة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما تم إنفاقه بالحملة وأوجه هذا الإنفاق لتتولى اللجنة بدورها فحصه وعرضه وإرسال النتيجة للهيئة الوطنية بعد ذلك .