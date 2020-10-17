البقالي: التشهير في الصحافة يتزايد وعلى المتضررين تحريك الشكاوى- فيديو

أكد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، أن المشهد الإعلامي في المغرب، يشهد موجة من التشهير تنخرط فيها عدد من المؤسسات والزملاء الصحافيون.
جاء ذلك في ندوة نظمها مساء اليوم، تحت عنوان “حرية التعبير بين النقد والتشهير” التي نظمها المجلس الوطني للصحافة ضمن سلسلة لقاءات “منتدى الميثاق”، وذلك بالمعهد العالي للإعلام والإتصال.
وشدد البقالي، على أن النقابة الوطنية للصحافة، منشغلة بشدة بموضوع التشهير، معتبرا أن المسؤولية في هذا السياق مشتركة بين الجميع، داعيا المواطنين المتضررين من التشهير إلى تقديم شكاوى ضد من يعتدون عليهم بالسب أو بالقذف.
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