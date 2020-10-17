شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. 6751 إصابة و419 وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الجمعة إنها سجلت 6751 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و419 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 841661 إصابة و85704 وفيات.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.