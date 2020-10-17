شكرا لقرائتكم خبر عن التوغو تسجل 13 إصابة بكورونا والغابون تخفف القيود والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الصحة التوغولية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1996 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 51 شخصاً.
فيما أعلنت السلطات الغابونية أمس، تخفيف القيود الصحية التي كانت قد فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) داخل البلاد منذ 20 يونيو الماضي.
وأوضح وزير الداخلية الغابوني لامبرت نويل ماثا أنه تم التخفيف من ساعات حظر التجول والقيود المفروضة على التجمعات وأماكن العبادة، إضافة إلى استئناف الرحلات الجوية الوطنية.
و يوجد في الغابون رسميًا 8869 إصابة بكوفيد - 19 بما في ذلك 54 حالة وفاة.
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