شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 221 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الجزائر221 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات 53998 حالة. وأوضحت الصحة الجزائرية أنه سُجلت خمس وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1847 حالة, فيما سجلت 126 حالة شفاء ليصبح العدد الإجمالي 37856.

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