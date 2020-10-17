شكرا لقرائتكم خبر عن 126 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر أمس الجمعة، 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة مقارنة مع 118 إصابة و11 وفاة أول أمس. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و 6099 حالة وفاة".

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