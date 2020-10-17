شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأقبل بانتقال سلس للسلطة حال خسارتي الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب في حوار على قناة NBC الذي يأتي بالتزامن مع حوار منافسه بايدن على قناة ABC: إنه سيقبل الانتقال السلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات إلا أنه استمر بإلقاء شكوك حول نتائج الانتخابات، موجها اتهامات لا أساس لها لإدارة الرئيس السابق، باراك أوباما بالتجسس على حملته الانتخابية.
وقال ترامب: «الجواب هو نعم (سأقبل انتقالا سلميا للسلطة) ولكن أريد أن تكون انتخابات نزيهة وكذلك يريد الجميع.. عندما أرى الآلاف من أوراق الاقتراع ملقاة في القمامة ويصدف أنها تحمل اسمي، فأنا لست سعيدا بذلك».
وأضاف: «أريد ان تكون (الانتخابات) نظيفة، وأشعر حقا بأننا سنفوز، ولكن أريد أن يكون ذلك نظيفا.. انتقال سلمي بالطبع أريد ذلك ولكن من ناحية المبدأ لا أريد انتقالا لأنني أريد الفوز».
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