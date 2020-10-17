شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بتشكيل عصابة إجرامية والان نبدء بالتفاصيل
وتمّ توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام. وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018. وعلق ساركوزي على القرار عبر فيسبوك مؤكدًا أن براءته قد «امتهنت».
وأوضح: «صعقت بهذه التهمة الجديدة. امتهنت براءتي مجددًا بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع».
وكان الرئيس الفرنسي السابق اعتبر أنه ضحية «مؤامرة» عندما وجّهت إليه تهم «الفساد» و«اختلاس أموال عامة» و«تمويل غير قانوني لحملة انتخابية» في العام 2018.
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