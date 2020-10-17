شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. لجان لمواءمة «اتفاق السلام» مع «الدستور» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف صالح في تصريحات، مساء الخميس: نعلم أن تطبيق اتفاق السلام سيواجه عقبات، لكننا ننظر للسلام باعتباره قيمة أعلى وأكبر من أي ثمن يمكن أن يُدفع. مؤكدًا مواصلة الجهود للفراغ من عملية مواءمة اتفاق السلام، خلال أيام، والبدء في التنفيذ الفعلي للاتفاق، كي تنعكس عائدات السلام على حياة الناس.
وأوضح أن الاتصالات متواصلة مع رئيس «الحركة الشعبية - شمال ـ جناح عبدالعزيز الحلو»، من أجل استئناف التفاوض، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على البدء في عقد الورش غير الرسمية بين الحكومة والحركة في ٢١ أكتوبر المقبل، وتم تحديد خبراء لهذه القضايا التي ستتم مناقشتها من بينها قضية الدين والدولة، على أن تتواصل الورش حول القضايا المختلفة، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين، حتى تصل إلى اتفاق حولها وسيعقبها التفاوض الرسمي.
وقال صالح: أيادينا ممدودة لعبدالواحد محمد نور (رئيس حركة تحرير السودان)، ونرحّب بوصوله للسودان في أي وقت، والحكومة جاهزة لاستقباله واستقبال أي أفكار منه أو من أي طرف في سبيل الوصول إلى سلام شامل، بحيث لا تبقى هناك بندقية مرفوعة في أي جزء لتهنأ البلاد بوضع آمن ومستقر.
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