ضبط 73 كيلوجراماً من الحشيش في سيارة على الحدود بين هولندا وألمانيا



ضبط فريق من الشرطة الألمانية والهولندية 73 كيلوجراماً من الحشيش خلال تفتيش أحد السيارات على الحدود بين البلدين.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تبلغ نحو 600 ألف يورو.

وعثرت السلطات على المخدرات أثناء دورية تفتيش سيارات على أحد الطرق السريعة بين مدينة أمستردام الهولندية وهانوفر الألمانية بالقرب من بلدة باد بنتهايم الألمانية أمس الخميس، ووجدوها داخل مخبأ "تم تركيبه بشكل احترافي" في إحدى السيارات.

وبحسب البيانات، تم تغليف الحشيش في حزم ملفوفة برقائق معدنية. وألقت السلطات القبض على قائد السيارة البالغ من العمر 32 عاماً، والذي كان قادما من هولندا. وأمر القاضي بحبس المتهم في السجن الاحتياطي اليوم الجمعة.



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