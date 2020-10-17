وفد أمريكي يبدأ السبت جولة بالمنطقة تشمل إسرائيل والإمارات والبحرين

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين سيرأس وفدا أمريكيا يزور الإمارات والبحرين وإسرائيل في الفترة بين 17 و20 أكتوبر/تشرين الأول.



تتأتي الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات معاهدة سلام، والبحرين توقيع إعلان لتأييد للسلام مع إسرائيل .

والخميس الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية ساحقة على معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وبمصادقة الكنيست، سيعود الاتفاق إلى الحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة النهائية عليه.

وكان الكنيست الإسرائيلي عقد جلسة خاصة وصفها بـ"التاريخية" من أجل المصادقة على المعاهدة، التي تم التوقيع عليها في البيت الأبيض يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل دقائق من التصويت: أن "السلام مع الإمارات ليس مجرد اتفاقية وإنما هو سلام دافئ بين الشعبين، وقد بدأنا بمشاهدة ثمار السلام في العديد من المجالات بما فيها الاقتصادية".