شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مقترحات للتوسع فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الزيادة السكانية من أخطر الملفات التي تؤثر على الناتج القومى وتنعكس على حجم المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، ولهذا شرعت استراتيجية السكان 2030 التي وضعتها الحكومة للتعامل مع هذه القضية أهمية تنظيم الأسرة وإتاحة الخدمات في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، وفيما يلى نستعرض المقترحات التي تم وضعها لتوسيع نطاق تقديم الخدمة. 1. استحداث قواعد بيانات من الإمكانيات البشرية والتقنية المتاحة بالمستشفيات التابعة لهذه الجهات. 2. إتاحة المعايير القياسية والمواد الإعلامية التي تستخدم في تقديم المشورة في منافذ تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهذه الجهات. 3. إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالسعر الرمزي في منافذ تقديم الخدمة بهذه الجهات من خلال وزارة الصحة. Advertisements 4. إمداد منافذ تقديم الخدمة بهذه الجهات بوسائل تنظيم الأسرة بالسعر الرمزي من خلال وزارة الصحة. 5. توسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوحدات الرعاية الأساسية، خاصة بالمناطق الفقيرة والمحرومة من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة في فتح عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات المنشأة حديثا. 6. تلبية احتياجات المنتفعات بالمناطق الريفية في إتاحة الخدمة من طبيبة من خلال نظام الفرق المتنقلة. 7. التنسيق مع إدارة التكليف لإتاحة مقدمي الخدمة من الطبيبات بالمناطق الريفية إضافة دور للممرضات الحاصلات على مؤهلات عليا في وصف الوسائل الهرمونية، بعد دراسة هذه التجربة في أسيوط وسوهاج (المطبق بها مشروع تكامل خدمات). 8.توفير الأجهزة الحديثة مثل أجهزة السونار لمتابعة الحوامل.

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