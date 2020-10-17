ترامب: العام المقبل سيكون الأفضل اقتصاديًا في تاريخ الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العام المقبل سيكون من بين الأفضل اقتصاديًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، إن الولايات المتحدة أصبحت مستقلة في مجال الطاقة وحجم العمالة في هذا القطاع بالملايين.

وكان ترامب، أكد أمس، استعداده للقيام بخطوة لتحريك المفاوضات حول خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر، بينما بدأت ملامح انفتاح ترتسم بعد مؤشرات تثير تشاؤما.

ولم يتردد ترامب في الرد على سؤال لمحطة "فوكس نيوز" حول إمكانية تخصيص أكثر من 1800 مليار دولار تعرضها إدارته لإنعاش الاقتصاد.

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وقال ترامب "سأفعل ذلك، سأفعل ذلك بالتأكيد، سأخصص المزيد من الأموال، سأذهب أبعد من ذلك"، بينما يتقدم عليه خصمه الديموقراطي جو بايدن بفارق واضح في استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع من الاقتراع الذي يأمل فيه بالفوز بولاية ثانية.

لكن رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل ومع أنه حليف ترامب، أكد الخميس من جديد أنه لن يصوت لمصلحة مبلغ بهذا الحجم الكبير.

وأضاف لصحافيين في معقله في كنتاكي أن البرلمانيين الجمهوريين "يعتقدون أن ما قدمناه (مطلع سبتمبر)، أي نصف مليار محددة الأهداف بدقة، هو الطريق الوحيد الذي يجب اتباعه، لذلك هذا ما سأقترحه".

وينوي مجلس الشيوخ الأميركي التصويت قريبا على إجراء آني لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.