رابط وشروط وظائف الدفاع المدني السعودي

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان " الدفاع المدني"، بعدما أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل لوظائف جديدة في المديرية العامة للدفاع المدني.

وقالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إن الوظائف الجديدة للرجال فقط، وهي للرتب (وكيل رقيب - عريف - جندي أول)، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ".

رابط التقديم لوظائف الدفاع المدني السعودي:

يمكن للراغبين في التقديم بوظائف الدفاع المدني السعودية، تسجيل البيانات خلال الفترة من يوم الاثنين 2/3/1442هـ الموافق 19 أكتوبر، وحتى السبت 7/3/1442هـ الموافق 24 أكتوبر

الجاري، عبر منصة أبشر توظيف من

شروط وظائف الدفاع المدني السعودي:

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة

الدولة خارج المملكة.

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- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي

سبب أو موظف في جهة حكومية.

- ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية.

-وأن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

- كما يجب أن يتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

يذكر أن الدفاع المدني السعودي أعلن مساء أمس على توفير فرص عمل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وكتب:" تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول)،عبر منصة(أبشر ـ التوظيف) لوزارة الداخلية" ووضع رابط التسجيل الخاصة بالمنصة.