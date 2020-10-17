فتح باب التسجيل للتعبير عن الرغبة في الترشيح لمباريات توظيف أساتذة “التعاقد”

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن فتح باب التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عبر البوابة الخاصة، ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية 30 أكتوبر 2020 في الساعة الثانية عشر ليلا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستنظم مباريات لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد خضوعهم للتكوين، وذلك استعدادا للدخول التربوي 2021 – 2022، مبرزة أنه يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه المباريات المزمع تنظيمها، خلال شهر نونبر 2020، التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح، الذي سيتم حصرا عبر البوابة الخاصة بمباراة التوظيف http://tawdif.men.gov.ma.

وأشارت الوزارة، حسب البلاغ، إلى أنه يسمح بالمشاركة في هذه المباريات للحاصلين على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، أو شهادة تعادلها والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة في المسالك الجامعية للتربية؛ وشهادة الإجازة والمستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين عشرة آلاف إطار تربوي في مهن التدريس. كما يخول للحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية المستفيدين من البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل 25 ألف إطار؛ وشهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها، المشاركة في هذه المباريات.

وأضافت الوزارة أنه فور نشر الإعلان عن إجراء المباريات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيكون على المسجلين فقط (دون غيرهم)، المصادقة على الترشيح الإلكتروني وإيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية التي يعبرون عن الرغبة في العمل بها، وذلك داخل الآجال التي ستحدد في الإعلان.