شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 30 ألف إصابة و 754 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة، إنها سجلت 754 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و30914 حالة إصابة جديدة. وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 5.2 مليون إصابة مؤكدة و153214 حالة وفاة.

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