رئيس الوزراء البريطاني: علينا الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:29 صباحًا, 17 أكتوبر 2020 م
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس اليوم الشركات الوطنية والناقلة عبر الحدود إلى الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري مطلع العام القادم.
وأوضح جونسون في بيان، أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت يوم أمس أكدت دون شك عدم موافقة التكتل على مغادرة المملكة المتحدة باتفاق على غرار للنموذج الكندي، وعليه من الأفضل الاستعداد لسيناريو الخروج دون اتفاق تجاري.
وعلى صعيد متصل، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فان در لين، أن المجموعة ستعمل على تكثيف المفاوضات مع بريطانيا خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق .
الجدير بالذكر أن كبير المفاوضين الأوربيين، مايكل بارنير، سيصل إلى لندن الأسبوع القادم لإجراء مشاورات إضافية حول الموضوع، فيما تظل معضلة تحديد استخدامات المصائد السمكية أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين .
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