شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 25 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا أمس، أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 25086 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة لها حتى أمس 834770 إصابة.
وأشارت إلى تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33303 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.
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