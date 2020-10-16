النجدة يخطف لقب بطولة اندية بغداد للمواي تاي

2020-10-16 | 22:13
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حصل نادي النجدة الرياضي على لقب بطولة أندية بغداد للشباب بالمواي تاي التي أختتمت اليوم على قاعة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية ببغداد.
وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي في بيان ان "وزير الشباب والرياضة تكفل بجميع مصاريف البطولة التي كانت برعايته، مقدما شكره وتقديره للوزير على دعمه وحضوره وتواصله اليومي مع الاتحاد".
وأضاف علك: "ثناء وزير الشباب على لاعبينا وحسن الأدارة والتنظيم وأهتمامه بالأبطال وتكريمهم شخصيا يعد حافزا كبيرا لتقديم الأفضل، منوها الى ان الوزير وعد برعاية ودعم بطولة أندية العراق التي ستقام مطلع العام المقبل أثر أعجابه باللعبة وأشادته بالجماهير الحاضرة وألتزامهم بالوقاية الصحية، مشيدا بالوقت ذاته بجميع الحكام لدورهم الكبير في إنجاح البطولة والمستويات الراقية التي قدموها خلال تحكيمها لنزالات البطولة".
وأستطرد رئيس الأتحاد حديثه بالقول: "هناك العديد من الأنشطة المحلية والدولية مقبلين عليها في الفترة المقبلة ويجب علينا ان نستعد منذ الأن لها"، منوها ان "وزير الشباب تكفل بأقامة معسكرات طويلة الأمد للأبطال لتحقيق أنجازات للرياضة العراقية اولا والمواي تاي على وجه الخصوص".
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