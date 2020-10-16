لهذا السبب.. مدرب منتخب الشباب يختار القوة الجوية للمعايشة التدريبية 'بروفيشنال'

2020-10-16 | 22:02
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يدخل مدرب منتخب الشباب، قحطان جثير، معايشة تدريبية مع فريق القوة الجوية للحصول على شهادة آسيوية خاصة بالمدربين المحترفين.
وتستمر المعايشة للفترة من الحادي عشر إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك ضمن منهاج الدورة التدريبية الآسيوية (بروفيشنال) للمدربين المحترفين.
ويأتي أختيار المعايشة مع القوة الجوية، لكونه يعتبر من أحد الفرق المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي خلال النسخة المقبلة.
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